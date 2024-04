Alpecin-Deceuninck arrive en force et "n'a plus à faire ses preuves" pour Jasper Philipsen

Les victoires de Philipsen sur la Primavera et de Van der Poel au Ronde "sont une bonne chose" pour la confiance des coureurs d'Alpecin-Deceuninck, a commenté Jasper Philipsen. "Nous n'avons plus à faire nos preuves, ni à réussir notre printemps des classiques", mais cela n'empêche que "nous avons encore faim".

Le Néerlandais a insisté sur la force collective de l'équipe Alpecin-Deceuninck. "Nous avons été excellents au Ronde, mais je pense que nous sommes encore plus forts ici. Nous avons plusieurs cartes à jouer. Gianni Vermeersch a été excellent ici l'année dernière (11e, ndlr), bien qu'un peu trop enthousiaste." Pour Jasper Philipsen, le Danois Soren Kragh Andersen est également un potentiel vainqueur.

La course n'est pas encore gagnée pour autant. "Paris-Roubaix, c'est plus la roulette russe que les dernières courses", a commenté Van der Poel. "C'est l'une des courses les plus bizarres. Une course dans laquelle le meilleur coureur ne sait pas faire la différence aussi facilement qu'au Tour des Flandres. Il y a encore des équipes fortes, comme Lidl-Trek. Tout peut arriver, même en dehors des pavés."