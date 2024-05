Alpecin-Deceuninck visera des victoires d'étape au Giro avec Kaden Groves et cinq Belges

Alpecin-Deceuninck a dévoilé mercredi sa sélection pour le Tour d'Italie (WorldTour) qui débute samedi à Venaria Reale. L'équipe WorldTour belge visera des victoires d'étapes avec cinq Belges au départ et le sprinteur australien Kaden Groves.

Cinq Belges font partie de la sélection d'Alpecin-Deceuninck avec Quinten Hermans, Edward Planckaert, Jimmy Janssens, Timo Kielich et Fabio Van Den Bossche.

Kielich et Van Den Bosch feront leurs débuts dans un grand Tour tandis que Hermans bénéficiera d'un rôle libre et pourra tenter de jouer la victoire lors de la 6e étape dont le tracé empruntera une partie des routes des Strade Bianche. L'Autrichien Tobias Bayer et l'Italien Nicola Conci complètent la sélection.

La 107e édition du Giro partira de Venaria Reale samedi et se terminera dans les rues de Rome le dimanche 26 mai.