Amaury Capiot remporte la 4e étape au sprint, Finn Fisher-Black revient en tête du général

Amaury Capiot (Arkéa-B&B Hotels) a remporté la 4e étape du Tour d'Oman (2.Pro), courue mardi entre Fanja et Yitti Hills sur 104 kilomètres. Le coureur de 30 ans s'est imposé au sprint, au bout d'une étape modifiée et réduite de moitié à cause des intempéries. Le Néerlandais Ide Schelling (Astana Qazaqstan) et l'Italien Davide De Pretto (Jayco-AlUla) ont pris les 2e et 3e places tandis que le Néo-Zélandais Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) a récupéré la tête du classement général.