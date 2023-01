Ancien spécialiste de la piste, Sam Welsford est "incrédule" après ses deux succès

(Belga) L'Australien Sam Welsford (Team DSM), 27 ans, est la révélation du Tour de San Juan, dont il a remporté les deux dernières étapes au sprint. "L'équipe pense que je pourrais devenir l'un des sprinteurs les plus rapides au monde", a déclaré Welsford après la dernière étape, dimanche.

Welsford a laissé derrière lui, à deux reprises, des sprinteurs du calibre de Fabio Jakobsen, Sam Bennett et Fernando Gaviria. "Je suis incrédule", a confié l'Australien. "C'est super spécial pour moi et super spécial pour l'équipe. Gagner une fois était beau. Mais le faire encore une fois est encore plus beau." Jusqu'en 2021, Welsford s'était concentré sur la piste, où il est quadruple champion du monde et a décroche une médaille d'argent aux Jeux de Rio 2016 et une de bronze à Tokyo en 2021. Sur la route, il avait remporté son seul succès jusqu'ici au Tour de Turquie l'an passé. "Depuis que j'ai fait la transition sur la route au sein de DSM, l'équipe m'a fait pleinement confiance et pense que je peux devenir l'un des sprinteurs les plus rapides au monde. C'est ma troisième victoire, et je pense que beaucoup d'autres suivront." Welsford a apprécié l'enthousiasme des supporters argentins. "Ils étaient si bruyants qu'on pouvait à peine se parler dans le peloton. C'était spécial de gagner devant autant de supporters locaux. C'est une expérience que je n'oublierai jamais." DSM a parfaitement commencé la saison, avec déjà trois victoires au compteur: les deux de Welsford et celle de l'Allemand Marius Mayrhofer à la Cadel Evans Road Race. Le contraste est frappant avec l'année dernière, lorsque l'équipe était restée bredouille jusqu'à la mi-avril.