Ancien triple champion du monde, le cycliste Óscar Freire était porté disparu: il a finalement été localisé

À la suite de ces révélations, les médias espagnols El Diario Montañes et Marca ont indiqué plus tard dans la journée que le quadragénaire a en fait quitté son domicile "de son plein gré" et a depuis été "localisé". "Nous avons parlé à son frère et il nous a dit qu'Oscar se porte bien", a ajouté un journaliste de la radio Onda Cero.

Oscar Freire, cycliste professionnel de 1998 à 2012, a remporté le championnat du monde de cyclisme sur route en 1999, 2001 et 2004, ainsi que le maillot vert et quatre étapes du Tour de France, sept étapes du Tour d'Espagne, et trois fois Milan-Sanremo (2004, 2007 et 2010).