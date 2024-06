Anders Foldager devance Jenno Berckmoes et prend la tête du général

Le Danois Anders Foldager (Jayco AlUla) a remporté la deuxième étape du Tour de Slovaquie (2.1) et s'est emparé de la tête du général, jeudi. Jenno Berckmoes (Lotto Dstny) a pris la deuxième place, à 1 seconde du vainqueur.

Après 192 km entre Nitra et Hlovec, Foldager s'est montré le plus solide sur la bosse finale de 700 mètres à 6,7 pour cent. Il a devancé de 1 seconde un petit groupe formé par Berckmoes, le Slovaque Lukas Kubis (Elkov-Kasper) et le Français Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), arrivés dans cet ordre. L'Irlandais Finn Crockett (VolkerWessels) a fini cinquième à 4 secondes. Gil Gelders (Soudal Quick-Step) s'est classé septième à 6 secondes.

Foldager, 22 ans, décroche sa première victoire individuelle chez les professionnels. Mercredi, le Danois et ses équipiers de Jayco AlUla avaient remporté le contre-la-montre par équipes.