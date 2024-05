Andrea Piccolo chute lourdement, mais ne souffre pas de fracture

Piccolo a chuté violemment dans une descente rapide, éraflant l'asphalte avec ses paumes et ses bras. Il a ensuite quitté la course en état de choc et a subi un examen médical. Les résultats ne semblent pas trop graves. "Il a des blessures à la main et plusieurs écorchures, mais les radiographies n'ont révélé aucune fracture", a indiqué l'équipe EF Education-EasyPost vendredi soir.

Piccolo, 23 ans, a été l'un des coureurs les plus offensifs de ce Tour d'Italie. Cela lui a valu la 4e place dans la 6e étape, celle des "Strade Bianche", le 9 mai à Rapolano Terme.