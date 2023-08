Andreas Leknessund, porteur du maillot rose pendant cinq jours, rejoindra Uno-X en 2024

Leknessund, 24 ans, avait impressionné au dernier Tour d'Italie, en portant le maillot rose de leader du classement général pendant cinq jours, à l'issue de la 4e étape qu'il avait finie à la 2e place après une longue échappée jusqu'au sommet du Lago Laceno. Il avait finalement terminé à la 8e place du général remporté par le Slovène Primoz Roglic, et 3e du classement du meilleur jeune dominé par le Portugais Joao Almeida.

Sa plus prestigieuse victoire est une étape du Tour de Suisse 2022. Il a également enlevé la 4e étape et le classement général du Tour de Norvège 2022, et les championnats de Norvège de contre-la-montre à deux reprises, en 2019 et 2020. Il avait couru le Tour de France en 2022 et terminé 27e.