Anniina Ahtosalo sacrée sur le chrono U23 dames, Jooris et Goossens dans le top 10

La Finlandaise Anniina Ahtosalo est la nouvelle championne d'Europe espoirs dames du contre-la-montre espoirs en se montrant la plus rapide mercredi sur un parcours de 31,2 km entre Heusden-Zolder et Hasselt. Febe Jooris (8e) et Marthe Goossens (9e) ont fini dans le top 10.