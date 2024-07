Anthony Turgis s'offre la 9e étape à Troyes, Tadej Pogacar conserve son maillot jaune

Le Français Anthony Turgis (TotalEnergies) s'est adjugé la périlleuse neuvième étape du Tour de France (WorldTour) après un parcours de 199 km avec un départ et une arrivée à Troyes. Les deuxième et troisième places du jour sont revenues au Britannique Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) et le Canadien Derek Gee (Israel-Premier Tech). Jasper Stuyven (Lidl-Trek), longtemps en tête dans les derniers kilomètres, termine huitième.