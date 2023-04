Antonio Tiberi et Trek-Segafredo se séparent

"Trek-Segafredo et Antonio Tiberi ont décidé d'un commun accord de se séparer, avec effet immédiat, après que les actions du coureur pendant sa suspension n'ont pas répondu à nos critères pour un retour à la compétition. Le contrat du coureur étant maintenant terminé, il est libre de signer avec une autre équipe", indique Trek-Segafredo dans un communiqué.

Champion du monde juniors du contre-la-montre en 2019, Antonio Tiberi était passé professionnel au sein de l'équipe Trek-Segafredo en 2021 à l'âge de 19 ans. Il s'offrait un podium dès sa première année chez les pros en terminant 3e du Tour de Hongrie. C'est aussi au Tour de Hongrie qu'il a enlevé sa première, et unique, victoire professionnelle en remportant la 5e étape de l'édition 2022. Cette année, l'Italien, qui a disputé le Tour d'Espagne en 2022, a pris la 8e place du Tour Down Under et la 7e place du Tour des Emirats arabes unis.