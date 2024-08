Après le prologue, Jonathan Milan domine le sprint de la 1re étape devant Jordi Meeus

L'Italien a dominé de la tête et des épaules le sprint à l'arrivée pour devancer Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), 2e, et conserver son maillot de leader au classement général.

Trois coureurs allemands, Anton Lennemann (Bike Aid), Nick Bangert et Ben Felix Jochum (Lotto Kern-Haus PSD Bank) ont joué les proies effectuant la majorité de l'étape en tête. Le dernier baroudeur (Bangert) a été repris à 16 km de l'arrivée, avant d'aborder le Jagerhaus (1,5 km à 8%). Cette dernière difficulté voyait son sommet situé à 12 bornes de l'arrivée et aura fait mal à beaucoup de coureurs.

Le Norvégien Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), le Britannique Thomas Gloag (Visma-Lease a Bike) et l'Irlandais Archie Ryan (EF Education-EasyPost) se sont retrouvés à trois devant pour passer dans cet ordre le sprint bonification (3, 2 et 1 secondes) à 8 km du but. Vainqueur du prologue la veille, Jonathan Milan a chassé derrière, et la victoire s'est finalement jouée au sprint.

Vendredi, la 2e étape conduira le peloton de Heilbronn à Schwäbisch Gmünd sur 174.6 km avec trois petites difficultés mais au profil relativement plat.