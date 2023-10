Après Shirin van Anrooij, Puck Pieterse fait également une pause

Les coureuses néerlandaises de cyclocross Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) et Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) ont besoin de repos "après une longue saison" et font une pause. La championne nationale et vice-championne du monde, Puck Pieterse, a posté samedi sur Instagram qu'elle ne reviendrait pas avant fin novembre. Via le même canal, Van Anrooij, championne du monde chez les Espoirs, a annoncé en début de semaine qu'elle prévoyait son retour en décembre.