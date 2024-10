Après trois heures de course, Arnaud De Lie a "débloqué la machine"

La journée binchoise d'Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) n'avait pas bien commencé. Le champion de Belgique ne ressentait pas la course comme il l'aurait souhaité. "J'avais un sentiment mitigé en début de parcours", a expliqué Arnaud De Lie. "Je me suis souvent retrouvé à l'arrière du peloton, je ne me sentais pas bien. Il a fallu trois heures de course pour débloquer la machine et retrouver de meilleures sensations."