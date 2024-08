Après un numéro en solitaire, Ben O'Connor s'impose à Yunquera et prend le maillot rouge

Ben O'Connor a remporté jeudi la sixième étape du Tour d'Espagne (WorldTour). L'Australien de Decathlon AG2R s'est imposé après 185,5 kilomètres entre Jerez de la Frontera et Yunquera. Il prend le maillot rouge de leader et 4:51 d'avance sur Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), deuxième au général et maillot rouge au départ.