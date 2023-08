Après une année sabbatique, le Renewi Tour fête son retour au calendrier

Après la première étape réservée aux sprinteurs, la part belle sera faite aux spécialistes du chrono lors du contre-la-montre de 13,6 km à Sluis aux Pays-Bas. La journée de vendredi sera consacrée à l'étape-reine entre Aalter et Grammont avec deux ascensions du Bosberg et trois du Mur de Grammont.

Samedi, les sprinteurs seront de nouveau à l'honneur pour la 4e étape entre Beringen et Peer avant la 5e et dernière étape dimanche entre Riemst et Bilzen avec des passages par la Côte de Hallembaye, la Côte de Wonck, le Slingerberg et le Keiberg.