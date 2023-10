Après une saison réussie et 19 victoires, Philipsen veut continuer sur sa lancée en 2024

Dimanche à Istanbul, Philipsen a été plus rapide que le Néerlandais Cees Bol au sommet d'une petite côte pavée. "C'est le genre d'arrivées que j'aime. On était déjà à la limite de notre effort avant de commencer le sprint, mais je suis toujours en bonne forme et je voulais le montrer" a déclaré le coureur de 25 ans.

Dans les derniers hectomètres, la formation Astana Qazaqstan a tenté de piéger Philipsen dans le placement avant le sprint, mais le Limbourgeois ne s'est pas laissé faire. "C'était complexe. Heureusement, on avait fait des repérages et tous mes coéquipiers savaient ce qu'ils avaient à faire. Ils m'ont lancé en bonne position : je n'avais plus qu'à rouler tout droit et à lancer mon sprint".