Arjen Livyns touché à l'épaule et au visage après sa chute

Le Flandrien a chuté et s'est relevé avec le visage en sang. Contraint à l'abandon, il a été emmené à l'hôpital où on lui a posé quatre points de suture au-dessus de l'œil droit. On a également constaté des abrasions au niveau de l'épaule droite et du dos.

Le coureur belge de 29 ans va rentrer en Belgique. Il y passera des examens complémentaires pour s'assurer qu'il ne souffre pas d'une luxation de l'épaule.