Arnaud De Lie, 3e sur le podium: "j'ai hésité une seconde et cela coûte de la vitesse"

"Il s'est passé beaucoup de choses pendant ce sprint et les positions ont très vite changé. J'étais presque dans la roue de Dylan, mais c'est un super sprinteur et je ne suis pas arrivé à l'accrocher. J'ai de me retenir et si tu hésites pendant une seconde, tu perds de la vitesse. C'était fini pour moi", a commenté le jeune coureur de Lotto Dstny, 22 ans. "L'équipe a bien travaillé, elle avait toute ma confiance pour m'amener au sprint. Joshua Giddings (20 ans) était dans mon train pour la première fois. Il l'a fait à merveille. Je suis quand même troisième, de retour sur un podium. On ne peut pas gagner tout le temps. Nous serons bientôt dans la Sierra Nevada avec l'équipe puis je ferai le Tour de Suisse (départ le 9 juin, ndlr) avant de me diriger vers le Tour de France. Il me reste encore plus d'un mois pour vraiment préparer le premier grand Tour de ma carrière."

Le Tour de France se déroule lui du 29 juin, avec un départ à Florence en Italie, au 21 juillet pour une arrivée inédite à Nice, les Champs Elysées à Paris étant réquisitionnés par les Jeux Olympiques.