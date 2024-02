Arnaud De Lie "assume son rôle de leader" et de favori avant de prendre sa revanche

Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) est prêt pour le Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour). Deuxième de l'édition 2023, le sprinteur de 21 ans est un leader et un favori assumé de la première classique flandrienne de la saison. De Lie est prêt à défier la Visma-Lease A Bike de Wout van Aert, Jan Tratnik, Christophe Laporte et Dylan van Baarle, le vainqueur sortant.

Il y a un an, Arnaud De Lie épinglait son dossard du Omloop Het Nieuwsblad avec trois succès conquis sur ses premières courses de la saison. Cette année, le coureur ardennais se lancera à travers les Flandres sans la moindre victoire et une 4e place à la Clasica Almeria. "Il est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ne pas me voir à mon meilleur niveau, mais je peux assurer que je suis prêt pour la rentrée en Belgique", a-t-il rassuré jeudi en conférence de presse.

"Je sais que ma préparation a été bonne, j'ai travaillé en altitude à Ténérife, on verra ce que cela donnera dès samedi mais je me sens en condition. La rentrée en Belgique est toujours très spéciale, tout le monde essaie de savoir où on en est, il y a des observateurs sur le bord des routes lors des recos. On est clairement dans un moment d'observation."