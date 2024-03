Arnaud De Lie dans les favoris du Grand Prix de Denain

Arnaud De Lie (Lotto Dstny) figure dans les rangs des coureurs favoris du Grand Prix de Denain (1.Pro) dont la 65e édition se déroulera jeudi dans le Nord de la France. Le coureur wallon a décidé, avec son équipe, de faire l'impasse sur Milan-Sanremo et de plutôt se tourner sur la course nordiste, longue de 194,7 kilomètres en quatre boucles autour de Denain et qui annonce, dans sa seconde partie, 22 kilomètres de secteurs pavés, dont certains ont été impactés par les fortes pluies des derniers jours. Le dernier secteur est situé à 12 kilomètres de l'arrivée.

Insuffisamment remis d'une chute dans la finale du Grand Prix Samyn, Arnaud De Lie avait quitté le peloton de Paris-Nice au terme de la troisième étape pour retrouver santé et condition. Sa participation au GP de Denain doit ainsi lui permettre de regagner des sensations et de la confiance en vue de la campagne des classiques. Le jeune coureur wallon, qui est toujours en quête de son premier succès de la saison, disputera vendredi, dans la même optique, la Bredene-Coxyde Classic.

Parmi les autres favoris de la course française, on pointera, notamment, l'Allemand Max Walscheid (Jayco AlUla), vainqueur en 2022, le vainqueur sortant, le Colombien Sebastian Molano (UAE), le sprinteur irlandais Sam Bennett (AG2R-Décathlon), les Belges Jenthe Biermans (AG2R-Décathlon), Yves Lampaert (Soudal-Quick Step) et Laurenz Rex (Intermarché-Wanty), vainqueur du récent Grand Prix Samyn, Lionel Taminiaux et Milan Menten (Lotto Dstny), l'Allemand Nils Politt (UAE) ou encore le sprinteur néerlandais Dylan Groenewegen (Jayco AlUla).