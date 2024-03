Arnaud De Lie déclare forfait pour la Primavera

Après la course d'ouverture de la saison wallonne, Arnaud De Lie avait encore participé à Paris-Nice la semaine dernière mais avait quitté l'épreuve après trois étapes, ne se sentant pas encore à 100 %. Il n'avait disputé aucun des deux premiers sprints de la Course au soleil.

"Nous nous sommes assis ensemble aujourd'hui et avons revu son programme. Arnaud lui-même a insisté pour prendre le départ à Denain et Bredene. Nous voyons plus d'opportunités pour lui dans ces courses que dans Milan-Sanremo", a expliqué Kurt Van de Wouwer, directeur sportif de Lotto Dstny. "Après sa chute dans le GP Samyn, il y avait des doutes quant à l'opportunité pour De Lie de participer à Paris-Nice. En effet, il n'était pas au top de sa forme. Au bout de trois jours, c'était fini et il a dû abandonner."

Le Taureau de Lescheret avait disputé Milan-Sanremo pour la première fois l'année dernière, se classant 95e.

Premier des cinq Monuments de la saison, la 115e édition de Milan-Sanremo aura lieu samedi. Vainqueur l'an dernier, le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) effectuera sa rentrée sur route à cette occasion.