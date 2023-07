Arnaud De Lie dédie sa victoire à son frère, Axel

"Je suis très content de gagner ici, ça fait deux mois que je n'aurais pas su en gagner une et gagner ici en Wallonie; c'est toujours chouette", a commenté Arnaud De Lie au micro des organisateurs. "Cela fait du bien. L'équipe a bien travaillé encore et c'est toujours décevant de ne pas pouvoir la récompenser. Je dédie cette victoire aussi à mon frère (Axel, ndlr). Il était espoir l'an dernier et aujourd'hui il roule pour moi."