Arnaud De Lie: "Difficile de jouer tactique face à Visma-Lease a Bike"

Arnaud de Lie (Lotto Dstny) est sorti du Circuit Het Nieuwsblad avec un double sentiment: d'impuissance face à l'incontournable Visma-Lease-a-Bike de Wout van Aet et du vainqueur Jan Tratnik mais aussi de satisfaction sur le travail de son équipe et sur son état de forme qu'il juge plus que satisfaisant.

"Je me sentais vraiment fort. Tout le monde s'inquiétait mais j'étais au rendez-vous", a expliqué De Lie, 10e à Ninove. "J'avais refait un stage d'une semaine en Espagne et la forme est revenue. Comme quoi il ne faut jamais s'énerver. Dans la finale, nous avons été les seuls à rouler pour tenter de revenir sur le duo de tête mais, finalement, je suis content qu'on ne soit pas revenus parce que je n'ai quand même pas gagné le sprint des poursuivants. J'aurais peut-être pu faire mieux en étant mieux placé. Je veux en tout cas remercier mes équipiers pour leur travail. Il est compliqué de jouer contre l'équipe Visma qui a de très nombreuses cartes disponibles. Nous étions six en tête avec trois Visma. Ils ont attaqué, ce qu'on ne fait normalement pas quand on est à trois devant. Finalement, c'est Tratnik qui a gagné. Il était difficile de jouer tactique face à Visma."

De Lie s'est complètement rassuré sur sa forme. "Personnellement, je suis satisfait dans la mesure où j'ai bien négocié le parcours que je connais à la perfection, je sais où chaque bosse va arriver et je sais ainsi m'y replacer. Je me sentais bien dans toutes les difficultés, ce qui est prometteur pour les courses de 260 kilomètres. Je suis content de ma forme, j'étais très fort dans les 30 derniers kilomètres, ce qui est rassurant pour le GP Samyn et pour Paris-Nice car il y aura de belles étapes pour moi."