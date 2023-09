Arnaud De Lie a dompté le Mont-de-l'Enclus en puissance

Quatre coureurs ont formé l'échappée matinale de la semi-classique wallonne. Les Néerlandais Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck) et Meindert Weulink (Abloc) et les Français Mathis Le Berre (Arkea-Samsic) et Célestin Guillon (Van Rysel-Roubaix-Lille Métropole) possédaient un peu plus de deux minutes d'avance au premier passage du Mont-de-l'Enclus, après 25 kilomètres de course. L'échappée a tenu bon jusqu'à 80 kilomètres du but. Un groupe de sept coureurs, dont Florian Sénéchal, Victor Campenaerts, Anders Johannessen, a tenté l'aventure avant d'être repris après dix kilomètres. Le Néerlandais Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty) a ensuite pris le relais en tête de course avant d'être, lui aussi, réintégré à 54 kilomètres de l'arrivée. On a ensuite vu à l'avant Dries De Bondt, ensuite Aimé De Gendt, plus loin Stan Dewulf. Mais le peloton, rythmé par Lotto Dstny et Lidl-Trek, conservait la main sur la course.

Un groupe d'une dizaine de coureurs s'est détaché dans le dernier circuit local. Le sprint en montée en haut du Mont-de-l'Enclus a été lancé par le Norvégien Rasmus Tiller. Le coureur de UNO-X a été repris dans les derniers cinquante mètres par Arnaud De Lie (Lotto Dstny) qui a signé au Circuit Franco-Belge son 9e succès de la saison, le 18e de sa jeune carrière professionnelle.