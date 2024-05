Arnaud De Lie est "resté calme" malgré les crevaisons: "Cela ne sert à rien de s'énerver"

Arnaud De Lie a montré sa supériorité à l'occasion du Tro Bro Leon (1.Pro), qu'il a remporté dimanche au sprint. Le leader de la Lotto Dstny a subi deux crevaisons pendant la course, mais il a "su rester calme" pour revenir à chaque fois et s'imposer. "Sur ce genre de courses, il est toujours possible de revenir et cela ne sert à rien de s'énerver", a-t-il expliqué au micro des organisateurs.