Arnaud De Lie a porté ses couleurs nationales au sommet et avec force à Binche

Six coureurs ont très vite donné le ton de la course dans la traditionnelle échappée matinale. Michiel Coppens (BEAT Cycling Club), l'Allemand Michael Schwarzmann (Israel - Premier Tech), l'Espagnol Iker Mintegi (Euskaltel-Euskadi), le Français Adrien Maire (TDT - Unibet Cycling) et les Néerlandais Stijn Appel (BEAT Cycling Club) et Rindert Buiter (VolkerWessels Cycling) ont pris un avantage de 4:20 après trente kilomètres de course.

L'avantage des hommes de tête a fondu à l'approche des circuits locaux. L'action des équipes de sprinters, notamment Lotto-Dstny et Soudal Quick-Step, a conduit au regroupement général à 48 kilomètres de l'arrivée. Plusieurs escarmouches se sont produites dans les circuits autour de Binche, notamment, celle de l'Italien Alessandro Covi (UAE Emirates) et du Danois Andreas Stokbro Nielsen (TDT-Unibet) longtemps en point de mire du peloton. Toutes les tentatives ont été sans effet.