Arnaud De Lie quitte la course pour se remettre en vue des classiques printanières

Arnaud De Lie n'avait disputé aucun des deux premiers sprints de la course au soleil. Dans le contre-la-montre par équipes de la 3e étape, il a rapidement semblé en difficulté. Le Taureau de Lescheret s'épargne désormais quatre étapes aux profils bien plus accidentés, où les sprinteurs auraient difficilement eu voix au chapitre.

La décision a été prise après concertation avec la direction de l'équipe et le département de performance. Ce retrait de la course permettra à De Lie de "se préparer et se concentrer sur les prochaines courses dans un futur proche", a précisé le communiqué.

La 4e étape comprendra notamment six ascensions de 2e catégorie et une ascension de 1re catégorie, sur 183 kilomètres de Chalon-sur-Saône au Mont Brouilly (3km à 7,6%). La course s'achèvera dimanche et révélera le successeur de Tadej Pogacar au palmarès.