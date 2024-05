Arnaud De Lie remporte le Tro Bro Leon après avoir crevé à deux reprises

Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a levé les bras sur le Tro Bro Leon (1.Pro), course cycliste disputée dimanche en Bretagne. Après 203,6 kilomètres de Le Carpont Plouguin à Lannilis et deux crevaisons, De Lie a remporté le sprint en petit comité devant les Français Célment Venturini (Arkéa-B&B Hotels) et Pierre Gautherat (Decathlon AG2R La Mondiale).