Arnaud De Lie remporte sa première victoire sur le WorldTour au bout d'un long sprint

Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a remporté le Grand Prix Cycliste de Québec (WorldTour), course d'un jour disputée sur 201,6 kilomètres au Canada, vendredi. À 21 ans, il décroche son premier succès en WorldTour au bout d'un long sprint, devançant le Néo-Zélandais Corbin Strong (Israel-Premier Tech) et l'Australien Michael Matthews (Jayco-AlUla).

Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) s'est mis en évidence en prenant l'échappée qui s'est formée très tôt dans la course. Le Tchèque Matias Vacek (Lidl-Trek), l'Italien Gianmarco Garofoli (Astana Qazaqstan) et l'Espagnol David Lozano (Novo-Nordisk) l'accompagnaient dans cette épopée autour de la boucle de 12,6 kilomètres parcourue à 16 reprises avec la Côte des Glacis (0,4 km à 6,3%).

Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) a chuté à 54 kilomètres du terme, et il a réintégré le peloton 10 kilomètres plus tard, alors que les fuyards étaient repris. Vansevenant a dû abandonner la course à 36 kilomètres de l'arrivée, alors que certains coureurs sortaient pour passer en tête au sommet de la Côte des Glacis.