Arnaud De Lie remporte une nouvelle victoire malgré des ennuis mécaniques au sprint

Arnaud De Lie s'est imposé dimanche à l'occasion de la 5e édition de la Famenne-Ardenne-Classic. Le coureur de Lotto Dstny a devancé au sprint l'Australien Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), maillot vert de La Vuelta, et le Français Florian Sénéchal (Soudal-Quick Step). Grâce à l'avance qu'il avait acquise au début du sprint, De Lie a triomphé bien qu'il ait cassé sa pédale et déraillé dans les derniers mètres.

Un groupe de six coureurs a très vite pris la clé des champs après le départ de Marche-en-Famenne, tout en restant sous la maîtrise à distance du peloton. Les Norvégiens Sven Erik Byström (Intermarché-Circus-Wanty) et Anton Stensby (Coop-Repsol), l'Australien Cyrus Monk (Q36.5), le Danois Carl-Frederik Bevort (UNO-X Dvlpt), l'Allemand Miguel Heidemann (Leopard) et le Néerlandais Jordan Habets (Metec-Solarwatt) passaient pour la première fois sur la ligne d'arrivée (km 116) avec un peu moins de deux minutes d'avance sur le peloton.

Le regroupement était acté à 55 kilomètres du but. Le Danois Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) a catalysé le premier mouvement du peloton à 60 kilomètres du but. Plusieurs accélérations ont suivi, toutes sans effet. Le peloton s'est présenté groupé au passage de la flamme rouge.