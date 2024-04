Arnaud De Lie reprendra la compétition à la Famenne-Ardenne Classic

Arnaud De Lie va mieux. Des examens approfondis réalisés à la fin mars avaient permis de diagnostiquer la maladie de Lyme chez le jeune Wallon, après la découverte d'anticorps dans son sang. Son entraîneur Gaëtan Bille a annoncé jeudi qu'Arnaud De Lie reprendra la compétition à l'occasion de la Famenne-Ardenne Classic, le 28 avril, une course qu'il avait remportée en 2023.

"Arnaud a reçu le feu vert médical jeudi après de nouveaux examens qui ont permis de voir que les traces de la maladie s'estompaient", a expliqué Gaëtan Bille. "Il y a plusieurs stades à cette maladie. Chez Arnaud, elle a été prise en main à temps et le traitement a fait son effet. Arnaud sera donc au rendez-vous de la Famenne-Ardenne Classic avec une forme acceptable car il a quand même été à l'arrêt pendant plusieurs jours. Sa forme ne sera donc pas optimale même si on sait qu'il n'a pas besoin d'énormément de kilomètres pour revenir à un bon niveau."

Gand-Wevlegem, le 24 mars, a été la dernière course de De Lie. Il s'y est classé 90e. "Arnaud devrait ensuite disputer le Grand Prix du Morbihan, qu'il avait gagné en 2023, et le Tro Bro Léon, en Bretagne, après quoi nous pourrons faire un point plus précis sur la suite de son programme."