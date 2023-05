Arnaud De Lie s'impose en costaud en Bretagne et décroche sa 4e victoire de la saison

Arnaud De Lie a remporté samedi le Grand Prix du Morbihan (1.Pro), course cycliste courue entre Josselin et Plumelec sur 188,6 kilomètres en France. Le coureur de l'équipe Lotto Dstny a devancé le Français Romain Grégoire (Groupama-FDJ) et le champion de Norvège Rasmus Tiller (Uno-X) dans un sprint pour costauds.

De Lie, 21 ans, remporte le quatrième succès de sa saison, le treizième de sa carrière,

Après 65 kilomètres de course en ligne et le départ d'un groupe de six coureurs, le peloton a intégré le circuit local, duquel il a effectué cinq grands tours et six petits tours. Le regroupement a eu lieu une cinquantaine de kilomètres du terme, et les tentatives consécutives des fuyards n'ont pas porté leurs fruits.