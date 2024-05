Arnaud De Lie a "très envie d'aller au Tour" mais doit "retrouver les bonnes sensations"

Arnaud De Lie s'apprête à disputer le diptyque breton Grand Prix du Morbihan et Tro-Bro Léon, deux courses cyclistes disputées samedi et dimanche en France. Le sprinteur de Lotto Dstny est revenu après plus d'un mois d'absence en s'imposant à la Famenne Ardenne Classic, et débarque en Bretagne avec "beaucoup de motivation".