Arnaud De Lie: "Une voiture qui a bloqué m'a peut-être privé d'une victoire"

Considéré comme un des grands favoris du Grand Prix Samyn, Arnaud De Lie a abandonné à l'avant-dernier passage sur la ligne d'arrivée à la suite d'une chute à 30 kilomètres du but. Très discret et, donc, prudent jusqu'à l'incident, le coureur wallon de Lotto Dstny a opéré un changement de vélo dans la fin de l'avant-dernier circuit local avant de chuter en glissant dans un virage à droite.

De Lie, qui souffre d'égratignures, a certes repris la route dans un groupe de retardataires avant de stopper et de rejoindre le bus de son équipe. "Un coureur avait touché mon dérailleur et j'ai décidé de changer de vélo à un peu plus de 30 kilomètres de l'arrivée", a indiqué De Lie. La manœuvre n'a pas causé de gros retard pour le coureur wallon qui a réintégré la course rapidement, sans prendre de risques. "C'était le bon moment pour changer de vélo. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il s'est passé dans le virage de ma chute."

Une voiture de l'organisation a freiné dans le virage, la voiture de l'équipe Kern Pharma, qui se trouvait juste derrière, a aussi freiné, un incident qui a provoqué la chute du coureur. « J'arrivais un peu vite mais, si la voiture de Kern avait gardé sa vitesse, j'aurais pu couper le virage et je ne serais pas tombé. J'ai râlé parce que j'ai peut-être une victoire en moins à cause de cela et c'est très frustrant, quand tu sais que tu peux gagner une course, que tu as les jambes pour t'imposer au sprint. J'avais fait la course parfaite et j'avais beaucoup de chance de gagner. Heureusement, les dégâts physiques, notamment au genou droit, sont limités. Je serai à Paris-Nice sans problème. J'étais en rage sur le coup de la chute, je suis un gagneur."