Arnaud De Lie veut inscrire le Grand Prix Samyn à son palmarès

Dixième du Circuit Het Nieuwsblad samedi, Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) entend enfin ouvrir son palmarès 2024 à l'occasion du GP Samyn. La course hennuyère (1.1), qui marque traditionnellement l'ouverture de la campagne professionnelle en Wallonie, se déroulera mardi.

Dixième en 2022 pour sa première participation, le Luxembourgeois entend conserver les lauriers du Samyn chez Lotto Dstny. L'édition 2023 ayant été remportée au sprint par Milan Menten, qui est annoncé, avec Alec Segeart, aux côtés de De Lie entre Quaregnon et Dour.

"On avait des doutes sur ma forme avant le Nieuwsblad, moi aussi, je l'avoue, mais je pense avoir montré samedi que je suis en grande condition", a indiqué De Lie samedi. Le 'Taureau de Lescheret' n'avait à son actif du début de saison qu'une quatrième place à la Clasica Almeria. "J'ai effectué un stage d'une semaine en Espagne avec Cédric Beullens et ma forme est revenue. J'ai livré une bonne prestation au Circuit Het Nieuwsblad où j'étais très fort dans les 30 derniers kilomètres. Cela m'a complètement rassuré pour le Grand Prix Samyn, qui est un objectif, ainsi que pour Paris-Nice, où il y aura de belles étapes pour moi."

Plusieurs coureurs seront à suivre mardi notamment Tom van Asbroeck, souvent placé au GP Samyn, et le Français Hugo Hofstetter (Israel-Premier Tech) vainqueur à Dour en 2020 et deux fois deuxième en 2022 et 2023. Le Wallon d'Intermarché-Wanty, Laurenz-Rex, 6e samedi, figure aussi parmi les candidats au succès, tout comme l'Allemand John Degenkolb (DSM-Firmenich), le Danois Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Jenthe Biermans (Arkea-B&B Hotel) ou encore Dries van Gestel (TotalEnergies).

Le 56e Grand Prix Samyn (1.1) se déroulera mardi entre Quaregnon et Dour sur la distance de 202 kilomètres dont 12,4 de pavés répartis en quatre fois cinq secteurs. Ces difficultés pimentent les circuits locaux depuis 2015.