Arnaud Démare: "J'espère encore pouvoir lever les bras cette saison"

"Je suis content de ma prestation et de celle de mon équipe, c'est le premier vrai sprint que je peux faire avec Arkea-Samsic pour la gagne", a expliqué Démare. "Je termine troisième, c'est mon premier podium pour ma nouvelle équipe et j'en suis content. Moschetti et Pedersen étaient plus forts. Je disputerai le championnat d'Europe dans une semaine, ensuite le Tour de Vendée, Paris-Bourges et Paris-Tours pour finir la saison. J'espère encore pouvoir lever les bras cette année."