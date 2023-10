Arnaud Démare s'impose devant Arnaud De Lie et Jordi Meeus

Arnaud Démare (Arkéa Samsic) s'est adjugé la 72e édition de Paris-Bourges (1.1) disputée sur 193,3 km entre Gien dans le Loiret et Bourges dans le Cher. Le Français l'a emporté au sprint devant Arnaud De Lie (Lotto Dstny) et le Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), vainqueur de l'épreuve en 2021.

Le top 5 est complété par le Français Paul Penhoët (Groupama-FDJ) et le Danois Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck).

Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) a fait partie de la première échappée de six coureurs. Il n'était plus que trois à accompagner le Belge à 50 km de l'arrivée: le Français Maximilien Juillard (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole), le Néerlandais Danny Van der Tuuk (Equipo Kern Pharma) et l'Espagnol Enekoitz Azparren Irurzun (Euskaltel-Euskadi). Le peloton était alors à 2:50.