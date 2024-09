Arnaud Démare s'offre le 97e succès de sa carrière

Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels) s'est adjugé la 74e édition de Paris-Chauny, course cycliste de catégorie 1.1 disputée dimanche sur 197,2 km entre Margny-lès-Compiègne et Chauny, dans l'Aisne. Le Français s'est imposé au sprint devant son compatriote Paul Penhoët (Groupama-FDJ) et Milan Fretin (Cofidis).