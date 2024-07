Arnaud Démare sur son déclassement: "Il faut qu'on m'explique"

"J'y ai vraiment cru, ils me remontent au dernier moment", a déclaré Arnaud Démare juste avant d'apprendre son déclassement. "Je voyais la ligne se rapprocher, mais ils sont arrivés super vite de l'arrière, ils étaient plus forts. En tout cas, j'ai pris le manche comme je voulais le faire et c'est de bon augure pour la suite, on voit que c'est faisable. Le capital confiance remonte vraiment bien, ça va rebooster tout le monde".