Arnaud Démare vise la passe de trois à l'ombre de l'Atomium

Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels) peut remporter la Brussels Cycling Classic (1. Pro) pour la troisième fois dimanche. Vainqueur en 2017 et l'année dernière, le Français rejoindrait en cas de victoire son compatriote Octave Lapize (1911, 1912, 1913) et Félix Sellier (1922, 1923, 1924) dans le cercle des triple vainqueurs de l'épreuve, appelée Paris-Bruxelles jusqu'en 2012. L'Australien Robbie McEwen détient le record de victoires avec cinq succès (2002, 2005, 2006, 2007, 2008).

Arnaud Démare, leader d'une équipe Arkéa-B&B Hotels qui compte aussi Amaury Capiot en ses rangs, est un des sprinters attendus sur la ligne d'arrivée tracée Avenue Houba de Strooper, à deux pas de l'Atomium. Les autres candidats à la victoire sont Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), Milan Fretin (Cofidis), Paul Penhoet (Groupama-FDJ), Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Warre Vangheluwe (Soudal Quick-Step), Casper van Uden (DSM-firmenich PostNL), Alvaro Hodeg (UAE Team Emirates), Matteo Moschetti (Q36.5), Jason Tesson (TotalEnergies), Alexander Kristoff (UNO-X) et Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech), vainqueur en 2018.

La 104e édition de l'épreuve s'élancera du Parc du Cinquantenaire à Bruxelles et proposera un parcours de 218 kilomètres comprenant dix côtes et deux secteurs pavés, avec notamment une double montée du Mur de Grammont, du Kapelmuur, du Bosberg et du Congoberg. La dernière côte est située à 14 bornes de l'arrivée.