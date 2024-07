Artem Nych s'offre la 6e étape en solitaire, Afonso Eulalio reste leader

Le Russe Artem Nych (Sabgal-Anicolor) a remporté mercredi la sixième étape du Tour du Portugal cycliste (2.1). Le coureur de 29 ans, champion de Russie en 2021, s'est imposé en solitaire au terme d'un parcours montagneux de 169,1 kilomètres entre Bragança et Boticas.

Leader du général au départ, le Portugais Afonso Eulalio (ABTF Betao - Feirense) est arrivé deuxième de l'étape à une minute de Nych et conserve la tête du classement général. L'Américain Tyler Stites (Project Echelon Racing) complète le podium de l'étape alors que le Suisse Colin Stüssi (Vorarlberg) et l'Espagnol Jon Agirre (Kern Pharma) sont respectivement deuxième et troisième du général.

Jeudi, la sixième étape emmènera le peloton de Felgueiras à Paredes sur 160,4 kilomètres.