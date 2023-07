Astana veut convaincre Cavendish de repousser sa retraite et participer au Tour en 2024

Alexandre Vinokourov, le patron d'Astana, espère que Cavendish reviendra sur sa décision de prendre sa retraite à la fin de la saison pour être présent sur le Tour en 2024. "De cette manière, il pourra participer à son 15e Tour de France et décrocher une 35e victoire d'étape", a confié le Kazakh. "J'ai fait quelque chose de similaire lorsque je me suis cassé le fémur sur le Tour en 2011. Ce devait être ma dernière année dans le peloton mais je ne voulais pas arrêté de cette manière. J'ai prolongé mon contrat d'un an et je suis devenu champion olympique en 2012. Mark a la même état d'esprit. Il a la même volonté d'atteindre son dernier objectif. Nous sommes prêts à lui donner cette opportunité mais la décision lui revient."

Cavendish partage actuellement le record du nombre de victoires d'étape sur le Tour de France avec Eddy Merckx avec 34 victoires. Vendredi, le Britannique était passé à deux doigts de sa 35e victoire, doublé par Jasper Philipsen dans les 100 derniers mètres à Bordeaux.