Au moins 40.000 personnes attendues pour la 44e édition des 24h vélo de Louvain-la-Neuve

Le CSE Animations, organisateur des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve, a présenté jeudi le programme de la 44e édition de l'événement, qui aura lieu les 24 et le 25 octobre. Cette manifestation importante du folklore étudiant, qui conjugue fête et course cycliste, devrait attirer entre 40.000 et 50.000 personnes dans la ville universitaire. Un accent particulier sera mis sur la remise de la course au premier plan, sur la sécurité, et sur une modernisation de l'événement, notamment en améliorant sa durabilité.