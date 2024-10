Avec quatre victoires en dix jours, Cat Ferguson vit "un véritable rêve"

En dix jours, la jeune Britannique Cat Ferguson (Movistar) a levé les bras quatre fois: deux fois aux championnats du monde des juniores à Zurich, en contre-la-montre et sur la route, dans la première étape du Tour de la Semois et mardi à Binche-Chimay-Binche, dont elle est devenue la plus jeune lauréate (18 ans).