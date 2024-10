Avec sa victoire, Warre Vangheluwe répond aux "grandes attentes" en Chine

Warre Vangheluwe (Soudal Quick-Step) a remporté mercredi sa première victoire dans une course WorldTour en s'adjugeant la deuxième étape du Tour de Guangxi en Chine. Le Flandrien de 23 ans a ainsi concrétisé les grandes attentes placées en lui pour cette course par étapes chinoise. "J'avais même dit à mes amis que je ne rentrerais chez moi qu'avec une victoire d'étape", a-t-il déclaré après la course.