Axel Laurance fait encore briller Alpecin-Deceuninck en remportant la 5e étape au sprint

Axel Laurance a encore fait briller les couleurs de la formation Alpecin-Deceuninck vendredi. Le Français s'est imposé à l'issue d'un sprint massif au terme des 167,3 km du parcours entre Altafulla et Viladecans qui composait la 5e étape du Tour de Catalogne. II a devancé le Néerlandais Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost), vainqueur jeudi, et le Français Bryan Coquard (Cofidis).

Laurance offre sa 4e victoire en World Tour à son équipe en l'espace de sept jours après celles de Jasper Philipsen (Milan-Sanremo et Classic Bruges-La Panne) et de Mathieu van der Poel (E3 Classic). L'équipe belge compte 6 succès en 2024.

Il décroche à 22 ans son premier succès en World Tour et le 3e carrière après la 4e étape du Tour de Craotie (2.1) en 2022 et la 2e étape de l'Etoile de Bessèges (2.1) le 1er février dernier.

Au classement général, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) conserve sa tunique blanche rayée verte de premier de la course. Il possède 2:27 d'avance sur l'Espagnol Mikel Landa (Soudal Quick-Step) et 2:55 sur le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe).

La 103e édition du Tour de Catalogne se poursuit jusqu'à dimanche. Samedi, les grimpeurs retrouveront leur terrain de jeu préféré. Cette 6e étape longue de 154,7 km et 4000m de dénivelé s'élancera de Berga. Quatre ascensions, dont le redoutable col de Pradell (hors-catégorie) abordé à 75 km de l'arrivée, précéderont la montée finale classée en 1ere catégorie à Queralt.

L'épreuve se terminera dimanche par une étape de 145,3 km autour de Barcelone et de sa colline de Montjuic. Primoz Roglic est le dernier vainqueur. Il y a douze mois, le Slovène avait devancé Remco Evenepoel et le Portugais Joao Almeida. Seul ce dernier est présent cette année et il est au service de son leader et actuel premier du classement général Pogacar.