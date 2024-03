Axel Laurance s'offre son premier bouquet WT: "Vraiment fantastique"

"Vraiment fantastique", s'est réjoui le coureur de 22 ans. "C'est ma première année dans une équipe du WorldTour. Pouvoir gagner immédiatement une étape dans un tour du WorldTour, c'est vraiment super."

Laurance avait pris la 5e place en Catalogne à deux reprises dans les 1re et 5e étapes avant sa victoire vendredi. "Je suis arrivé ici en très bonne forme. Je me suis surtout concentré sur la première étape et celle d'aujourd'hui. Hier, il n'était pas prévu que je fasse un sprint, mais finalement, j'ai dû le faire."