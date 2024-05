Axel Zingle, l'abonné aux 2e places

Le Français Axel Zingle (Cofidis), 25 ans, n'a pu rien faire dans le sprint au sommet du Mont-de-L'Enclus pour devancer l'homme fort du Circuit franco-belge, l'Erythréen Biniam Girmay. Zingle a décroché sa septième 2e place de la saison. Il s'est aussi récemment classé 3e des Boucles de la Mayenne et il a remporté les Boucles de l'Aulne. Ses premiers accessits remontent, entre autres, au Circuit de Wallonie, au Grand Prix du Morbihan ou encore à la Famenne-Ardenne Classic.

"J'aime bien les répétitions pour maîtriser quelque chose et, malgré les nombreux passages sur la ligne d'arrivée, je me suis encore cherché dans le sprint final", a expliqué Axel Zingle. "J'avoue avoir été un peu surpris par Girmay, alors que j'étais bien placé dans la roue de Marc Hirschi. J'aurais peut-être dû anticiper. Je suis quand même content de mon résultat qui montre ma belle régularité depuis le début de la saison. Je vais à présent bien me préparer pour le championnat de France à Saint-Martin-de-Landelle où le parcours est assez similaire à celui du Circuit franco-Belge. Je pense donc y avoir une belle carte à jouer. Je disputerai dimanche la Brussels Cycling Classic avant de parti en stage pour hausse mon niveau en vue du championnat national. Mon programme estival n'est pas encore précisé."