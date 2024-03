Ayuso gagne et prend de l'avance sur Vingegaard: "C'est très difficile de le battre"

Ayuso a fait la différence dans la deuxième moitié du parcours de 10 kilomètres, face au vent. "J'avais vu avant de partir que les vitesses moyennes après le demi-tour étaient bien moins élevées qu'avant. Je savais donc que je devais épargner mes jambes, et tout donner après ce passage. J'avais déjà un bon temps au point intermédiaire. J'ai réalisé que je pourrais réussir un bon temps pour le classement général, mais pas que je pourrais gagner."

L'Espagnol a pris 22 secondes d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). "Je ne sais pas si c'est le favori ultime, mais il est en tout cas l'un des plus grands rivaux dans cette course. Il est bon de commencer en prenant du temps sur Jonas, parce qu'il va sûrement batailler ferme. C'est très difficile de le battre, mais nous allons faire de notre mieux pour remporter cette course."